İsrail'den Ermenistan'a kötü haber

Dağlık Karabağ'da ağır darbeler alan Ermenistan ordusu, İsrail kamikaze dronelarının Azerbaycan'a satışının yasaklanmasını istiyordu. İsrail silahları ile savaş suçu işlendiğini öne süren Ermeni lobileri, konuyu İsrail Yüksek Adalet Divanı'na taşıdı.

İsrail mahkemesi, Azerbaycan'a silah satışının yasaklanmasını talep eden dilekçeyi reddetti.

Kamikaze droneların etkisi artıyor

Dağlık Karabağ’ın işgali ve sonrasında yaşanan çok sayıda düşük yoğunluklu çatışma son günlerde yerini geniş çaplı ve daha yüksek boyutlu bir sürece bıraktı… Kardeş ülke Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında yaşanan ‘kısmi savaş’ günlerinde en çok duyduğumuz araçlardan biri de kamikaze drone’lar oldu.

Azerbaycan ordusunun İsrail’den satın aldığı bu araçların cephede çok yoğun kullanılması ve başarılı sonuçlar vermesi kamikaze drone’ları bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.