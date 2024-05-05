İsrail'den devam eden Refah'a operasyon tehdidi! Ateşkes teklifi süreci: Neler dönüyor? İlgili açıklama
Daha İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ı ateşkes konusunda ciddi olmadığına dair işaretler vermekle suçladı. Savaşın olup olmayacağını Gallant, süreci şöyle belirtti! İddiaları: Hamas'ın bu tutumunun Refah'a yönelik askeri harekatın çok yakında gerçekleşebileceği anlamına geldiğini söyledi.
Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin görüşmeler Mısır'ın başkenti Kahire'de devam ederken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ateşkes ve rehine takası hakkında açıklamalarda bulundu.
Savunma Bakanı Gallant, Hamas'ı ateşkes konusunda ciddi olmadığına dair işaretler vermekle suçladı ve anlaşmaya ilgisiz göründüğünü söyledi.
Gallant, Hamas'ın bu tutumunun Refah'a yönelik askeri harekatın "çok yakın gelecekte" olabileceği anlamına geldiğini belirtti.
Gallant açıklamasında, “Hamas'ın aslında bizimle herhangi bir anlaşma çerçevesine girme niyetinde olmadığına dair endişe verici işaretler tespit ettik. Bu, çok yakın gelecekte Refah'a ve Gazze Şeridi'nin tamamına yönelik bir operasyon anlamına geliyor" diye konuştu.
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