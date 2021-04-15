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Gündem İsrail'den çarpıcı Türkiye itirafı: Bölgenin en güçlüsü
Gündem

İsrail'den çarpıcı Türkiye itirafı: Bölgenin en güçlüsü

İsrail'de "Denizcilik Politikası Stratejisi" isimli oluşum, Türk donanmasının bölgenin en güçlü askeri donanması olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 12:02:00 -
İsrail'den çarpıcı Türkiye itirafı: Bölgenin en güçlüsü

İsrail'de Haifa Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Maritime Policy Strategy (Denizcilik Politikası Stratejisi) isimli oluşum, Türkiye'nin donanma gücünün bölgedeki en güçlü donanma haline geldiğini yazdı.

Rum yönetiminin Kıbrıs adasının etrafındaki doğal zenginlikleri işletmek maksadıyla Türkiye'nin hukuki ve meşru haklarını hiçe saymasının ardından Ankara, komşu ülkeler ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmaya yöneldi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri karşısında eli oldukça zayıflayan Rum Kesimi ve Yunanistan, Ankara'nın anlaşma imzaladığı ülkeleri, "Anlaşmalardan vazgeçin" diyerek caydırmaya çalıştı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını çeşitli askeri tacizlerle durdurmayı amaçlayan Yunan yönetimi, Türk ordusunun bölgedeki varlığını hissettirmesiyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Türkiye'nin özellikle SİHA teknolojisinde yakaladığı başarılar dünya gündemini meşgul ederken, bir övgü de Türk donanmasına geldi.

"Bölgedeki en güçlü donanma Türk donanması"

İsrail'de yer alan Haifa Üniversitesi'ne bağlı Maritime Policy Strategy (Denizcilik Politikası Stratejisi), Türk donanmasının bölgedeki en güçlü donanma haline geldiğini açıkladı.

Açıklamada, "Ankara, bölgesel bir gücü karakterize eden ve uzun vadeli operasyonlar gerçekleştirebilecek bir donanma inşa etti" denildi.

 

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