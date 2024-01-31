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Gündem İsrail'den büyük ahlaksızlık! Dünyadaki Müslümanlarla resmen alay etti
Gündem

İsrail'den büyük ahlaksızlık! Dünyadaki Müslümanlarla resmen alay etti

Yeniakit Publisher
2024-01-31 19:20:00 - 2024-01-31 19:23:41
İsrail'den büyük ahlaksızlık! Dünyadaki Müslümanlarla resmen alay etti

Lahey kararına rağmen Gazze'de soykırıma devam eden katil İsrail, Filistinli esirlerin gözlerini bağlayıp Kur'an ayeti önünde poz verdirdi. Jeruselam Post ise fotoğrafı "Günahlarının bedelini ödeyen failler" gibi skandal bir ifade ile verdi.

Katil İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken İsrail tarafından Filistinlilere yönelik provokatif paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Çarşamba günü sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafta, Han Yunis'te IDF tarafından tutuklanan Filistinlilerin kelepçeli ve gözleri bağlı olarak tutulduğu görülüyor.

Gözleri kapalı Kur'an ayeti önünde diz çöktürüldüler

Ordu tarafından gözaltına alınan Filistinliler Kur'an-ı Kerîm'de geçen bir ayetin önünde diz çöktürüldüğü görülüyor. Posterde, Ankebût Suresi'nin 14'üncü ayeti yazıyor:

"Vaktiyle biz Nûh’u kendi kavmine resul olarak göndermiştik. Nûh, bin yıldan elli yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tûfan yakaladı."


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İsrail medyasından skandal başlık

İsrail medyasından Jerusalem Post ise konuyla ilgili haberinde "Mesaj açık; Fotoğraftaki kişiler günahlarının bedelini ödeyen failler" gibi skandal bir ifade kullandı.

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