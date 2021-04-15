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Gündem İsrail'den bomba Türkiye itirafı! 'Bölgenin en güçlüsü Türk donanması'
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İsrail'den bomba Türkiye itirafı! 'Bölgenin en güçlüsü Türk donanması'

İsrail’deki Haifa Üniversitesi’ne bağlı Maritime Policy Strategy (Denizcilik Politikası Stratejisi), Türk donanmasının bölgenin en güçlüsü olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 06:55:00 - 2021-04-15 07:35:39
İsrail'den bomba Türkiye itirafı! 'Bölgenin en güçlüsü Türk donanması'

Terör devleti İsrail’de yer alan Haifa Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Maritime Policy Strategy isimli oluşum, Türkiye’nin donanma gücünün bölgedeki en güçlü donanma haline geldiğini yazdı.

Rum yönetiminin Kıbrıs adasının etrafındaki doğal zenginlikleri işletmek maksadıyla Türkiye’nin hukuki ve meşru haklarını hiçe saymasının ardından Ankara, komşu ülkeler ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmaya yöneldi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamleleri karşısında eli oldukça zayıflayan Rum Kesimi ve Yunanistan, Ankara’nın anlaşma imzaladığı ülkeleri, "Anlaşmalardan vazgeçin" diyerek caydırmaya çalıştı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını çeşitli askeri tacizlerle durdurmayı amaçlayan Yunan yönetimi, Türk ordusunun bölgedeki varlığını hissettirmesiyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Türkiye’nin özellikle SİHA teknolojisinde yakaladığı başarılar dünya gündemini meşgul ederken, bir övgüde Türk donanmasına geldi.

"Bölgedeki en güçlü donanma türk donanması"

İsrail’de yer alan Haifa Üniversitesi’ne bağlı Maritime Policy Strategy (Denizcilik Politikası Stratejisi), Türk donanmasının bölgedeki en güçlü donanma haline geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ankara, bölgesel bir gücü karakterize eden ve uzun vadeli operasyonlar gerçekleştirebilecek bir donanma inşa etti." ifadelerine yer verildi.

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