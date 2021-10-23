İsrail’den bıraktığı anneye evlat işkencesi

Sınırın Gazze tarafında, metrelerce uzaktaki anneleriyle buluşmanın özlemini yaşayan çocukları da çaresizce bekliyor. Sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülerde, İsrail tarafındaki sınır kapısında izin verilmesi için beklerken konuşan Filistinli Ebu Kumeyl, “Bir, iki, hatta üç gün dahi olsa bekleyeceğim. Evlatlarımla bir araya gelmek için mücadele edeceğim ve burada kalacağım” dedi.



“Çocuklarım ve eşimle Gazze’de yaşamaktan başka bir şey istemiyorum” diyen Nesrin, geri dönmeyeceğini, çocuklarıyla yakında bir arada olacağını söyledi. İsrail’in Filistinli kadına Gazze’ye geçişine izin vermemesinin nedeni açıklanmadı