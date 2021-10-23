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Dünya İsrail’den bıraktığı anneye evlat işkencesi
Dünya

İsrail’den bıraktığı anneye evlat işkencesi

İsrail zindanından serbest bırakılan Filistinli Nesrin Ebu Kumeyl, 6 yıldır uzak kaldığı Gazze’deki çocuklarına sarılmak için sionistlerin sınırdan geçiş izni verilmesini bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 17:12:00 -
İsrail’den bıraktığı anneye evlat işkencesi

Sınırın Gazze tarafında, metrelerce uzaktaki anneleriyle buluşmanın özlemini yaşayan çocukları da çaresizce bekliyor. Sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülerde, İsrail tarafındaki sınır kapısında izin verilmesi için beklerken konuşan Filistinli Ebu Kumeyl, “Bir, iki, hatta üç gün dahi olsa bekleyeceğim. Evlatlarımla bir araya gelmek için mücadele edeceğim ve burada kalacağım” dedi.

“Çocuklarım ve eşimle Gazze’de yaşamaktan başka bir şey istemiyorum” diyen Nesrin, geri dönmeyeceğini, çocuklarıyla yakında bir arada olacağını söyledi. İsrail’in Filistinli kadına Gazze’ye geçişine izin vermemesinin nedeni açıklanmadı

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