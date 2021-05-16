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Gündem İsrail’den bir küstah saldırı daha! Bakanlık binaları bombalandı
Gündem

İsrail’den bir küstah saldırı daha! Bakanlık binaları bombalandı

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlık binalarını bombaladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 12:17:00 -
İsrail’den bir küstah saldırı daha! Bakanlık binaları bombalandı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu iki binaya saldırı düzenledi.

Hamas'a bağlı Hükümet Basın Ofis Müdürü Selame Marufe, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu binaları bombaladığını belirten Marufe, Çalışma Bakanlığının yer aldığı binanın tamamen yıkıldığını, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu binanın ise büyük oranda hasar gördüğünü ifade etti.

Marufe, İsrail'in bakanlıkları hedef almasının, sivillere ve sivil kurumlara yönelik işlediği suçların bir yenisi olduğunu vurguladı.

İsrail'in, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarında şu ana kadar 174 kişi hayatını kaybetti, 1200 kişi yaralandı.

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