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Dünya İsrail'den bir alçak suikast daha! Hamas doğruladı!
Dünya

İsrail'den bir alçak suikast daha! Hamas doğruladı!

Yeniakit Publisher
2024-08-03 09:30:00 -
İsrail'den bir alçak suikast daha! Hamas doğruladı!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Haitham Balidi, katil İsrail'in düzenlediği İHA saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hamas, Haitham Balidi'nin şehit düştüğünü doğruladı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi, İsrail'in aracına düzenlediği İHA saldırısı sonucunda vefat etti.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarem'e bir hava saldırısı düzenledi. Seyir halindeki bir otomobilin hedef alındığı saldırıda, toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

O kişilerden birinin Haitham Balidi olduğu Hamas tarafından doğrulanırken, diğer 4 şahsın kimlik bilgileri hakkında bir açıklama yapılmadı. Şahısların cesetlerinin tamamen yandığı belirtildi.

Tulkarem'deki gruplar, saldırının akabinde genel grev ve yas ilan etti.

İsrail ordusu ise, araçta "teröristlerin" olduğunu iddia etti.
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Yorumlar

Mustafa

Desenize kassam massam hikaye katile dur durak yok üzücü bir durum
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