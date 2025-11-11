  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İsrail’den basını susturma hamlesi! Hamas’tan çok sert tepki
Gündem

İsrail’den basını susturma hamlesi! Hamas’tan çok sert tepki

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail’den basını susturma hamlesi! Hamas’tan çok sert tepki

Hamas, İsrail Meclisi’nde ilk turu geçen ve hükümete yargı kararı olmadan yabancı medya kuruluşlarını kapatma yetkisi veren yasa tasarısına sert çıktı. Hareket, bu düzenlemenin Gazze’de işlenen ihlallerin uluslararası kamuoyundan gizlenmesi amacı taşıdığını ifade etti. Hamas, dünyanın tanık olduğu gerçeklerin perdelenemeyeceğini vurguladı ve uluslararası topluma sessiz kalmama çağrısında bulundu.

Hamas, hükümetin yargı onayı olmadan yabancı medya kuruluşlarını kapatmasına olanak tanıyan yasa tasarısının İsrail Meclisindeki ilk oylamada kabul edilmesini, "Tel Aviv'in işlediği suçları dünyadan gizleme girişimi" olarak değerlendirdi.

Hamas'ın Medya Ofisi Başkanı İzzet er-Rişk, yaptığı basın açıklamasında, İsrail Meclisi'nin, hükümete yargı onayı olmadan yabancı medya kuruluşlarını kapatma yetkisi veren yasa tasarısını oylamasının, basın özgürlüğüne doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ve muhalifleri susturma politikasını güçlendirdiğini belirtti.

Bu yasanın, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suç ve saldırıların dünya tarafından öğrenilmesini engellemeyi amaçladığını belirten Rişk, İsrail'in, devlet güvenliğine zararlı olarak sınıflandırdığı içeriklerin aslında "cinayet, yerinden etme, iskân, Yahudileştirme ve ev yıkımı" suçlarını ifşa ettiğini ve işgal altındaki Filistinlilerin çektiği acıları belgelediğini vurguladı.

Rişk, yabancı medyanın dışlanmasının, ancak bu ihlalleri gizlemeye yönelik kasıtlı bir girişim olarak yorumlanabileceğini, kınanması ve hesap sorulması gerektiğini ifade etti.

Ülkeleri ve insan hakları örgütlerini "bu yasanın iptali için derhal harekete geçmeye ve her türlü baskıyı uygulamaya" çağıran Rişk, bu yasanın İsrail'in Filistin halkına karşı suçlarını tırmandırma niyetinin açık bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Rişk, uluslararası basın sendikalarını, dernekleri ve medya kuruluşlarını, "uluslararası gazetecilerin işgal altındaki Filistin topraklarına erişebilmeleri, gerçeği görebilmeleri, yaşananları aktarabilmeleri ve Filistin davasını desteklemeleri için" İsrail'e karşı güçlerini birleştirmeye çağırdı.

Hükümetin yargı onayı olmadan yabancı medya kuruluşlarını kapatmasına olanak tanıyan yasa tasarısı dün İsrail Meclisi'nde düzenlenen ilk oylamada kabul edilmişti.

Mecliste yapılan oylamada 120 milletvekilinden 50'si evet, 41'i hayır oyu kullanmıştı.

Tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 oylamada kabul edilmesi gerekiyor. 

İsrail Gazzelileri boğuyor!
İsrail Gazzelileri boğuyor!

Gündem

İsrail Gazzelileri boğuyor!

Sami Er’in başlattığı Gazze’ye Yardım Kampanyası tamamlandı: Malatyalılar Gazzeli kardeşleri için 12 milyon lira topladı
Sami Er’in başlattığı Gazze’ye Yardım Kampanyası tamamlandı: Malatyalılar Gazzeli kardeşleri için 12 milyon lira topladı

Gündem

Sami Er’in başlattığı Gazze’ye Yardım Kampanyası tamamlandı: Malatyalılar Gazzeli kardeşleri için 12 milyon lira topladı

ABD, Gazze sınırına 500 milyon dolarlık üs kuruyor
ABD, Gazze sınırına 500 milyon dolarlık üs kuruyor

Dünya

ABD, Gazze sınırına 500 milyon dolarlık üs kuruyor

Abbas'tan Gazze mesajı
Abbas'tan Gazze mesajı

Dünya

Abbas'tan Gazze mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kablo canavarına suç üstü!
Gündem

Kablo canavarına suç üstü!

Rusya’ya ait “Yantar” adlı casus gemi, telekomünikasyon kablolarının bulunduğu bölgede tespit edilerek Hollanda donanması tarafından durduru..
Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı
Gündem

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

Gürcistan - Azerbaycan sınırında Türkiye’ye ait askeri kargo uçağı düştü. Uçağın düşme anı saniye saniye kaydedildi.
İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?
Gündem

İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB ve İSKİ’nin yurt dışındaki finansal kuruluşlardan aldığı kredilerin,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23