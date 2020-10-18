İsrail'den Bahreyn'e ilk ticaret heyeti ziyaret gerçekleştirecek
İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinden bir ticaret heyetinin bugün Bahreyn'e gideceğini duyurdu.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ofisinden yaptığı yazılı açıklamada, ticaret heyetinin ilk kez Bahreyn'e gideceğini ve heyete Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Shabbat'ın başkanlık edeceğini belirtti.
Netanyahu, Bahreyn'e gidecek heyetin üst düzey ülke yetkilileri ve Amerikalılarla yaptığı görüşmelerde havacılık, ulaşım, teknoloji, sanayi, ticaret, finans, turizm, tarım, diplomatik ilişkiler, sağlık ve kültür konularını görüşeceklerini kaydetti.
Netanyahu, ziyaret sırasında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin belgeye ek olarak protokol imzalanacağını belirtti.