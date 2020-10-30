İsrail'den Azerbaycan açıklaması: Demir Kubbe'yi...
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar devam ederken İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
İsrail'in eski Ermenistan Büyükelçisi Arthur Lenk, Azerbaycan-Ermenistan savaşında Bakü yönetimine daha çok destek verilmesi gerektiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan eski büyükelçi Artur Lenk, "Ermenistan'ın Azerbaycan şehirlerini hedef almasını önlemek için Azerbaycan'a Demir Kubbe hava savunma sistemi sağlamalıyız" dedi.
Arthur Lenk, açıklamalarını, "Azerbaycan bölgede istikrarın sağlanması açısından an önemli bir ülkedir" sözleriyle sonlandırdı.