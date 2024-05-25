İsrail'den ateşkes adımı! Katar'a ilettiler

İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan haberde, Mossad Direktörü David Barnea'nın Paris'te yaptığı görüşmeler sonrasında İsrail'e döndüğü belirtildi.

İSRAİL, KATAR'A YENİ BİR ESİR TAKASI ANLAŞMASI İÇİN TEKLİF SUNDU

Barnea'nın, Paris'teki bir toplantıda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye İsrail müzakere ekibi tarafından hazırlanan yeni bir esir takası anlaşması teklifi sunduğu aktarıldı.

ATEŞKES MÜZAKARELERİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Toplantının ardından İsrail'in, esir takası ve ateşkes müzakerelerine gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurduğu aktarıldı.

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Katar, Hamas ve ABD tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail, ABD ve Katar'dan yetkililerin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve taraflar arasındaki esir değişimini görüşmek üzere dün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiğini duyurmuştu.