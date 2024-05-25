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Dünya İsrail'den ateşkes adımı! Katar'a ilettiler
Dünya

İsrail'den ateşkes adımı! Katar'a ilettiler

Yeniakit Publisher
2024-05-25 21:04:00 -
İsrail'den ateşkes adımı! Katar'a ilettiler

İsrail, Hamas'la esir takası ve ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta yeniden başlayacağını ve esir takası konusunda Katar'a yeni bir teklif sunduğunu açıkladı.

İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan haberde, Mossad Direktörü David Barnea'nın Paris'te yaptığı görüşmeler sonrasında İsrail'e döndüğü belirtildi.

İSRAİL, KATAR'A YENİ BİR ESİR TAKASI ANLAŞMASI İÇİN TEKLİF SUNDU

Barnea'nın, Paris'teki bir toplantıda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye İsrail müzakere ekibi tarafından hazırlanan yeni bir esir takası anlaşması teklifi sunduğu aktarıldı.

ATEŞKES MÜZAKARELERİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Toplantının ardından İsrail'in, esir takası ve ateşkes müzakerelerine gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurduğu aktarıldı.
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Katar, Hamas ve ABD tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail, ABD ve Katar'dan yetkililerin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve taraflar arasındaki esir değişimini görüşmek üzere dün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiğini duyurmuştu.

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Yorumlar

ata

hamas ve gazzeliler bir şeyi net başardı. siyonistler hayvandan aşağıdırlar...insanlık düşmanıdırlar... merhamet edilemezler... onlarsız dünya daha güvenlidir... kafalarının içinde her daim karanlık, kanlı ve kirli planlar vardır....

ümitt

Korkak yahudi askercikleri gebertildikçe bu sivil masum katliamcılar barış istemeye mecburdurlar!!!!
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