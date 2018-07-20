0553 313 94 23

İsrail'den alçak saldırı! Şehit sayısı yükseldi

Terörist İsrail askerlerinin bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi.

20 Temmuz 2018 Cuma 20:19
İsrail'den alçak saldırı! Şehit sayısı yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada olayın ayrıntılarına yer verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler esnasında İsrail askerlerine ateş açıldı. Buna karşılık İsrail ordusu jetleri ve tankları Gazze'nin çeşitli yerlerinde askeri noktaları vurdu." ifadelerine yer verildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu. 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 20:19
  1. İsrail
  2. gazze
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Millet kıraathanesine dönüştürülen yolcu uçağı büyük ilgi görüyor
    1. Millet kıraathanesine dönüştürülen..
    2. Dinlendirici gözük nasıl..
    3. Asprin kişinin kilosuna göre etki ediyor
    4. Ayşenur Arslan bir kez daha hacklendi
    5. Aref'in doktoru kötü haberi verdi
    6. Çocuklarda diş sağlığı nasıl korunur?
    7. Bebek ne zaman görmeye başlar?
    8. Çıldırdılar! ABD'den Türkiye'ye..
    9. 26 yıl önce katledilmişlerdi, cenaze..
    10. Barcelona, Iniesta'nın alternatifini..
    11. Adnan Oktar'ın villasından skandal..
    12. Beşiktaş'tan flaş Fabri açıklaması!
    13. Bu yiyecekler bebeklere yasak!
    14. Başkan Erdoğan'dan sürpriz görüşme
    15. Çocuğun özgüveni nasıl geliştirilir?
    16. İsrail'den alçak saldırı! Şehit sayısı..
    17. Adnan Oktar'ın abisinden rezalet..
    18. Türkiye ilk tramvay ihracatını o..
    19. Beşiktaş, Japon yıldıza kancayı taktı
    20. Beşiktaş, Krasnodar'a acımadı
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri