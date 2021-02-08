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Dünya İsrail'den 9 milyar dolarlık silah alımı
Dünya

İsrail'den 9 milyar dolarlık silah alımı

İsrail güvenlik kabinesi, ABD'den 9 milyar dolar tutarındaki savaş uçakları ve gelişmiş askeri teçhizatın tedarikini onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 03:38:00 -
İsrail'den 9 milyar dolarlık silah alımı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde plana 3 yıl gecikmeli onay verildiği belirtildi.

ABD'den savaş uçakları, helikopterler ve yakıt ikmal uçakları satın alınmasının planlandığı ve 7 saat sürdüğü aktarılan toplantıda Savunma Bakanı Benny Gantz da hazır bulundu.

KAN'a göre Maliye Bakanlığı, Tel Aviv'in planı finanse etmek amacıyla ABD bankalarından kredi almasının gerekeceği, bunun da ABD tarafından İsrail'e yapılan yıllık yardımdan düşülmesi anlamına geleceği için anlaşmaya karşı çıktı.

İsrail'in ABD'den almayı planladığı savaş sanayi ürünlerinden bazılarını Chinook helikopterleri, F-35 ve F-16 savaş uçakları, bombalar ve gelişmiş silahlar oluşturuyor.

İsrail'in en büyük askeri destekçisi konumundaki Amerika Birleşik Devletleri, 2018 yılında bu ülkeye 10 yıl içinde 38 milyar dolarlık askeri yardım sağlayacağını açıklamıştı.

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