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Aktüel İsrail’deki Netanyahu karşıtı gösteriler kısıtlamalara rağmen sürüyor
Aktüel

İsrail’deki Netanyahu karşıtı gösteriler kısıtlamalara rağmen sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-08 22:35:36 -
İsrail’deki Netanyahu karşıtı gösteriler kısıtlamalara rağmen sürüyor

KUDÜS (AA) – İsrail’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantina gerekçesiyle getirilen kısıtlamaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor.

İsrail basınına göre, hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 salgınını yönetmedeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyen İsrailliler, Kudüs ve Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında gösteri düzenledi.

Bazı protestocular Netanyahu kastedilerek "suç başbakanı" yazılı maskeler takarken, gösterilerde İsrail Başbakanı'nı istifaya davet eden sloganlar atıldı.

Yürüyüş yapmak isteyen göstericiler ile buna engel olmak isteyen polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Ramat Gan kentinde düzenlenen gösteride ise bir kişinin göz yaşartıcı gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu hafif yaralandığı belirtildi.

Haberde, Tel Aviv’deki gösteride bazı göstericilerin gözaltına alındığı belirtilirken, Ramat Gan’daki olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de, 4 ayı aşkın süredir "salgın sürecini kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası" nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Karantina gerekçesiyle halkın gösterilere katılmak için evlerinden en fazla 1 kilometre uzaklaşmasına izin verilmişti.

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