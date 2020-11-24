İsrail’de uçak düştü! Ölüler var
İsrail’in güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü.
İsrail'de bir uçak düştü. İsrail’in güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve acil yardım ekibinin sevk edildiği kaydedildi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Necef Çölü bölgesinde yer alan Rahat kenti yakınlarında bir hava aracı düştü. Haberlerde, uçakta bulunan iki kişinin öldüğü belirtilirken, kaza nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Bölgeye çok sayıda kurtarma ve acil yardım ekibinin sevk edildiği kaydedildi.