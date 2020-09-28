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Aktüel İsrail'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 49 kişi öldü
Aktüel

İsrail'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 49 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-28 22:30:59 -
İsrail'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 49 kişi öldü

KUDÜS (AA) - İsrail'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 49 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 230 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedavisi gören 49 hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1499'a ulaştığı, 4 bin 252 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 233 bin 118'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 763'nün durumunun ağır olduğu, 164 bin 980 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Netanyahu'dan 1500 ağır hastaya hazırlıklı olun mesajı

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, hastanelerin 1 Ekim'den itibaren Kovid-19 virüsü taşıyan 1500 ağır hastanın tedavisine hazırlıklı olması için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi.

İkinci dalganın etkisi altındaki İsrail'de vakalardaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verilmişti.

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