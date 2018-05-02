THY - Adıyaman
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail'de skandal olay! 'Sen benim için aşağılıksın, beni eğlendir'

İsrail'de siyahi bir mülteciyi saçlarından tutup onunla selfie çeken adamın görüntüleri ülkede ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:51
İsrail'de skandal olay! 'Sen benim için aşağılıksın, beni eğlendir'

24 Nisan günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen olayda, siyahi mülteci bir adamı saçlarından tutup fotoğraf çektiren İsrail vatandaşının görüntüleri büyük tepki çekti. Fotoğraflar 26 Nisan'da internette yayınlandıktan sonra ülkede büyük öfkeye neden oldu.

"BENİ EĞLENDİR"

"Sen benim için aşağılıksın, beni eğlendir" diyerek siyahi adamı saçlarından kavrayarak gülen adamı, Tel Aviv'de bulunan Amerikalı bir fotoğrafçı olan Jonathan Small'ın fotoğrafladığı ortaya çıkınca kendisi ile irtibata geçildi.

KİMSE BİR ŞEY YAPMADI

Small, "Göçmenlerle alay ediyordu, ama daha çok kasıtlı olarak onları korkutuyor gibiydi" dedi. Olay esnasında hiç kimsenin bir şey yapmadığını söyleyen fotoğrafçı, olayın sadece bir kaç dakika sürdüğünü söyledi. Durumdan dolayı kendini kötü hissettiğini anlatan ABD'li fotoğrafçı, çektiği kareleri yayınlamaya karar verdi ve fotoğraflar internette büyük bir fırtına kopardı.

İsrail'de başta Eritre ve Sudanlı olmak üzere 35.000 civarında sığınmacı bulunuyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:51
  1. Jonathan Small
  2. israil
  3. ırkçılık
  4. Mülteci
  5. mülteci saldırı

YORUM YAZ

  • Yusuf ZiyaYusuf Ziya19 dk önce
    Siyahi gözlüklü bir maymun ile selfi çekmiş, cinsi israil maymunu
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp14 dk önce
    Ne söylesem inanmayacaksınız ; yine de söyleyim; Yahudi demek aşağılıkolmak demektir ; Yahudiyi aşağılık yapan da Tevrattır ; Tevrat leş kokan bir kitaptır ; ilahi hiç bir tarafı yoktur ; kızma ; kim istersen ol, ister alim ister hoca; sen Tevratı bilmezsin ; ben onu en az 20 - 30 - 40 defa okudum ; hakkında kitaplar yazdım ; Yahudi Allahın dünya üzerindeki en büyük belasıdır ; neden onu yarattı hiç anlayamadım . . .
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dünya yıldızları onun için sahaya çıkacak!
  1. Dünya yıldızları onun için sahaya..
  2. ABD askeri uçak düştü
  3. Fenerbahçe derbi maçta sahaya..
  4. Kassam komutanı suikastinde flaş gelişme
  5. BAE Yemen'i de karıştırıyor! Devrimci..
  6. Kadın beyni erkeğinkinden daha fazla..
  7. Alman Ordusu dökülüyor! Şoke eden..
  8. Recep İvedik, Şahan'dan Cerrahpaşa..
  9. ''Fanatik Budistler, Müslüman..
  10. İsrail'de skandal olay! 'Sen benim..
  11. Gazze felaketle karşı karşıya
  12. 'Gece mezarlıkta ağlayan kız sesi'..
  13. 'Biz Spor Değil, Skor Seviyoruz'
  14. Kurtlar Vadisi oyuncusu İYİ Parti'den..
  15. Aykut Kocaman istifa ediyor!
  16. UNESCO'da bir ilk! Türkçe yapıldı
  17. Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
  18. Pozitif kareler! İyi ki varsınız
  19. Bu yöntemle diz ağrınız anında..
  20. İşte kuru fasulyeli kek tarifi
Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!