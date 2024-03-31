  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçime katılım oranı açıklandı

Oy sayımı sürerken Rasim Ozan Kütahyalı'dan Hamza Dağ bombası: İzmir bu gece uyumayacak

Rusya Ukrayna’yı bu silahla vurdu! Dumanlar kilometrelerce öteden görünüyor

Bu ne saçmalık? Kalp krizi geçiren vatandaşın önünde CHP'lilerden siyasi şov!

1 Nisan'da dolar kuruna ne olacağını açıkladı! Duyan uyanır uyanmaz döviz bürolarına koşabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ameliyat olacak! Hastalığı konusunda kötü bir şey mi var? Belli oldu

İletişim Başkanlığı'ndan 'seyyar seçmen' iddiasına yalanlama

Son dakika! Oy verme işlemi bitti: YSK Başkanı'ndan flaş açıklamalar

Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı

Oy sayımı başlarken Mehmet Metiner'den olay çıkış: Olacak şey mi bu? Çok tehlikeli, devlet gereğini yapmalı
Dünya İsrail’de siyonist Netanyahu hükümetine öfke seli
Dünya

İsrail’de siyonist Netanyahu hükümetine öfke seli

Yeniakit Publisher
2024-03-31 22:13:00 -
İsrail’de siyonist Netanyahu hükümetine öfke seli

İsrail işgali altındaki Kudüs’te on binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etti, eylemciler erken seçim çağrısında bulundu.

İsrail’de on binlerde kişi yeniden sokağa indi. İsrail işgali altındaki Kudüs’te İsrail parlamentosunun (Knesset) önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek, erken seçim çağrısında bulundu. Ellerinde İsrail bayrağı taşıyan göstericiler, sık sık “Şimdi seçim” sloganı attı.

Zorunlu askerlik hizmetinin tüm halka eşit şekilde uygulanması çağrısında da bulunan göstericiler, ultra-Ortodoks Yahudi ilahiyat öğrencilerinin zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasına tepki gösterdi.İsrail basını, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana söz konusu gösterinin düzenlenen en büyük protesto olduğunu belirtti.Protestoya katılan 74 yaşındaki Nurit Robinson, "Bu hükümet tam anlamıyla bir başarısızlıktır. Bizi uçuruma sürükleyecekler” dedi.

Hamas'a 'terör örgütü' diyen Özgür Özel'den yeni skandal: Soykırımcı İsrail'i akladı, suçu Filistin'e attı!
Hamas'a 'terör örgütü' diyen Özgür Özel'den yeni skandal: Soykırımcı İsrail'i akladı, suçu Filistin'e attı!

Gündem

Hamas'a 'terör örgütü' diyen Özgür Özel'den yeni skandal: Soykırımcı İsrail'i akladı, suçu Filistin'e attı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeniden Refah ve Saadet bunlara nasıl seçim kazandıracak! ‘İsrail değil Filistin 35 bin insanı katletti’
Yeniden Refah ve Saadet bunlara nasıl seçim kazandıracak! ‘İsrail değil Filistin 35 bin insanı katletti’

Siyaset

Yeniden Refah ve Saadet bunlara nasıl seçim kazandıracak! ‘İsrail değil Filistin 35 bin insanı katletti’

İsrail iki bebeğini ve eşini öldürdü! Acılı anneden yürek burkan sözler
İsrail iki bebeğini ve eşini öldürdü! Acılı anneden yürek burkan sözler

Dünya

İsrail iki bebeğini ve eşini öldürdü! Acılı anneden yürek burkan sözler

"İsrail'e ticaret" yaygarası koparan Yeniden Refah İBB adayının Fanta sevdası
"İsrail'e ticaret" yaygarası koparan Yeniden Refah İBB adayının Fanta sevdası

Siyaset

"İsrail'e ticaret" yaygarası koparan Yeniden Refah İBB adayının Fanta sevdası

İsrail’de katil Netanyahu’ya öfke seli
İsrail’de katil Netanyahu’ya öfke seli

Dünya

İsrail’de katil Netanyahu’ya öfke seli

İsrail'den şaşırtan adım!
İsrail'den şaşırtan adım!

Dünya

İsrail'den şaşırtan adım!

İsrail'in Şifa Hastanesi'nde 400 kişiyi öldürdüğü açıklandı
İsrail'in Şifa Hastanesi'nde 400 kişiyi öldürdüğü açıklandı

Dünya

İsrail'in Şifa Hastanesi'nde 400 kişiyi öldürdüğü açıklandı

İkiyüzlü ABD! İsrail'e hem bombalama diyor hem de bomba veriyor
İkiyüzlü ABD! İsrail'e hem bombalama diyor hem de bomba veriyor

Gündem

İkiyüzlü ABD! İsrail'e hem bombalama diyor hem de bomba veriyor

İsrail camileri yıktı ama... Ezanları susturamadı
İsrail camileri yıktı ama... Ezanları susturamadı

Dünya

İsrail camileri yıktı ama... Ezanları susturamadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ameliyat olacak! Hastalığı konusunda kötü bir şey mi var? Belli oldu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ameliyat olacak! Hastalığı konusunda kötü bir şey mi var? Belli oldu

Dünya

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ameliyat olacak! Hastalığı konusunda kötü bir şey mi var? Belli oldu

Katil İsrail Şifa Hastanesi çevresindeki çadırları bombaladı!
Katil İsrail Şifa Hastanesi çevresindeki çadırları bombaladı!

Dünya

Katil İsrail Şifa Hastanesi çevresindeki çadırları bombaladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23