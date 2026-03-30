  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Seküler yaşam biçimi futbolcunun hayatına mal oldu! Aleyna’dan cinayette konum itirafı Siyonist rejimin kalbine misilleme tokadı! İran füzeleri İsrail’i vurdu: Sanayi bölgesi alev alev Böylesi ilk kez yaşandı: Genç mahkum, çocuk cezaevinde hafız oldu! Kendisi de hafız olan Bakan Çiftçi bakın ne yazdı CHP’nin hesabından fuhuşçuya destek! Bunlar nasıl kadın kolları? Ermenistan'ı karıştıran ayin: Paşinyan’a kilisede saldırı girişimi İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan Laikçi koro yine çıldırdı! Kadıköy Camii’ne bakın nasıl karşı çıktılar Siyonistlerin oyuncağı olan Trump'a İran'dan kan donduran cevap! "Körfez'deki köpekbalıklarına yem olacaksınız!" Ehliyetsiz çocuklarının yaya geçidinde öldürdüğü kızın ailesinden kaporta parası istediler: Utanmaz aile! İşin aslı ortaya çıktı! Operasyon çocuklarından şimdi de ‘satılık hastane’ yalanı
İsrail'de savunmaya 45 milyar dolardan fazla pay ayrılan 2026 bütçesi onaylandı
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail Meclisi, 2026 bütçesini kabul etti. Savunma harcamalarına ayrılan dev pay dikkat çekerken, muhalefet bütçeyi sert sözlerle eleştirdi.

İsrail Meclisi (Knesset), Savunma Bakanlığı harcamaları için 142 milyar İsrail şekeli (45,3 milyar Amerikan doları) pay ayrılan 2026 bütçesini onayladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi genel kurulunda onaylanan 2026 bütçesi İsrail tarihinin en büyük bütçesi oldu.

İsrail Savunma Bakanlığı için 45,3 milyar dolar ayrılan 2026 bütçesinde, buna ek olarak bakanlığa gelire bağlı harcamalar için 22 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 7 milyar Amerikan doları) ve uzun vadeli harcama taahhütleri için 82,2 milyar İsrail şekeli (26,3 milyar Amerikan doları) ayrıldı.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid'in "devlet tarihinin en büyük hırsızlığı" olarak nitelendirdiği, tartışmalı 850,6 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 271 milyar Amerikan doları) tutarındaki bütçe 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 62'ye karşı 55 oyla kabul edildi.

Bütçe oylamasına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerinin, Tevrat okulu (Yeşiva) öğrencilerinin askerlikte muaf tutulmasına ilişkin yasanın çıkmaması nedeniyle, bütçeye onay vermeme tehditleri altında gidildi.

İsrail yasalarına göre, mart sonuna kadar bütçenin onaylanmaması, hükümetin düşmesi ve üç ay içerisinde erken seçime gidilmesine yol açıyor. Bütçenin onaylanmasıyla Netanyahu hükümeti, İran'a yönelik saldırıların gölgesinde erken seçim ihtimalini de ertelemiş oldu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise bütçede Yeşiva ve Haredi kurumlarına 790 milyon şekel (yaklaşık 252 milyon Amerikan doları) ayrıldığını ve bunun "bir gece yarısı yangından mal kaçırılır gibi" yapıldığını kaydetti.

Haberde, hükümetin gizli planına muhalefetin hazırlıksız yakalandığı şeklinde değerlendirilerek Haredilere aktarılan bu fonun daha önce İsrail Başsavcılığı tarafından dondurulduğu hatırlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu
Gündem

Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu

CHP’nin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile otel odasında basılan belediye çalışanı Seher Akay’ın, "Başörtülülere burs vermiyoruz, militan..
Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!
Gündem

Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!

İstanbul'u borç bataklığına sürükleyen ve yolsuzluk davası kapsamında demir parmaklıklar ardında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibi, ..
YÖK’ten flaş karar! Tacizci akademisyenin fişi çekildi
Gündem

YÖK’ten flaş karar! Tacizci akademisyenin fişi çekildi

Burdur’daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) bir öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Dr. Öğretim Üyesi M.B., ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23