İsrail'de nükleer tesis yakınında patlama! Sirenler çaldı

İsrail'in güneyinde yer alan ve bir nükleer tesisin bulunduğu Dimona kentinde, yüksek sesli patlama seslerinin ardından sirenler aktif edildi.

İsrail'in güneyinde yer alan ve 13 kilometre güneydoğusunda Şimon Peres Nükleer Araştırma Merkezi'nin yer aldığı Dimona kenti yakınındaki Ebu Kureynat yerleşiminde duyulan yüksek sesli patlama seslerinin ardından sirenlerin aktif edildiği bildirildi.

İsrail medyasından aktaran Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, Gazze Şeridi'nden füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Kanalın aktardığına göre, Dimona yakınlarındaki Ebu Kureynat yerleşiminin bir sakini, güçlü bir patlama sesi duyduklarını ve evlerinin sallandığını ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı açıklamada olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Patlamada meydana gelen can kayıpları ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

'Suriye hava savunması Şam'da İsrail saldırılarına karşılık veriyor'

Öte yandan Suriye devlet ajansı SANA, Suriye hava savunmasının başkent Şam'da İsrail tarafından atılan füzelere karşılık verdiğini bildirdi.