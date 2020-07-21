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Aktüel

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

İsrail Meclisine yürüyen binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-07-21 21:03:06 -
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

KUDÜS(AA) - İsrailliler, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifa etmesi için Batı Kudüs’te gösteri düzenledi.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 21’e çıktığı İsrail’de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor.

“Siyah Bayrak Hareketi” olarak bilinen grup tarafından organize edilen gösteri, Batı Kudüs’teki Başbakanlık konutu önünde başladı.

Burada toplanan binlerce gösterici, daha sonra İsrail Meclisine yürüdü.

Netanyahu'yu kastederek “suç başbakanı” yazılı tişörtler giyen göstericiler, sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön” sloganı attı.

Yürüyüş sırasında yoğun güvenlik önlemleri alan polis, göstericilerin geçtiği yolları trafiğe kapattı.

Meclis önündeki gösteriye bazı muhalif milletvekilleri de destek verdi.

İsrail’in farklı kentlerinde geçen hafta da Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

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