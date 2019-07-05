İsrail'de neler oluyor? Yahudiler 'Tekbir' getirmeye başladı İsrail geçtiğimiz pazar günü Etiyopya asıllı bir gencin polis tarafından vahşice katledilmesi sonrası başlayan protestolar devam ediyor. İsrail'de yaşayan Etiyopya kökenli 'Falaşa' adı verilen Yahudiler, İsrail polisini sinirlendirmek için 'Filistin' diye bağırarak 'Tekbir' getiriyor.

İsrail'de pazar günü Etiyopya asıllı 19 yaşındaki Solomon Tekah isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesi sonrası başlayan olaylar gün geçtikçe artıyor. Günlerdir süren protestolara katılan yüzlerce kişi, araç lastikleri yakarak, polis arabalarını ters çevirerek yaşanan katliamı prostesto ediyor. 'Falaşa'lar 'tekbir' getirdi İsrail'de yaşayan ve 'Falaşa' adı verilen Etiyopyalı Yahudiler, İsrail polisini sinirlendirmek için farklı yollara başvurmaya başladı. Başkent Tel Aviv'de bir otoyolu trafiğe kapatan Falaşaların, yaptıkları protesto gösterilerinde 'Filistin' diye bağırarak 'Tekbir' getirdiği görüntüler ortaya çıktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.