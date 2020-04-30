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Dünya

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215'e yükseldi

İsrail'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 15 bin 834'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 09:09:00 -
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215'e yükseldi

 

 

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 15 bin 834'e ulaştı, can kaybı 215'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede böylelikle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 215'e ulaştığı, 52 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 15 bin 834'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, hastalardan 115'inin durumunun ağır olduğu, 8 bin 233 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

 

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