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İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 80 bini aştı

Virüs kaynaklı can kaybı 578'e, vaka sayısı 80 bin 431'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:24:03 -
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 80 bini aştı

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 80 bini aşarken, can kaybı da 578'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1674 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 578'e, vaka sayısının da 80 bin 431'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 374'ünün durumunun ağır olduğu, toplam 55 bin 474 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı bazı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

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