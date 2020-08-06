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İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 79 bine yaklaştı

Virüs kaynaklı can kaybı 569'a, vaka sayısı 78 bin 514'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:04:08 -
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 79 bine yaklaştı

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 79 bine yaklaşırken, can kaybı da 569'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1689 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 569'a, vaka sayısının da 78 bin 514'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 345'inin durumunun ağır olduğu, toplam 53 bin 362 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı bazı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

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