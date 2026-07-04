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Dünya FIFA'dan Doğu Türkistan bayrağı hazımsızlığı!
Dünya

FIFA'dan Doğu Türkistan bayrağı hazımsızlığı!

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FIFA'dan Doğu Türkistan bayrağı hazımsızlığı!

2026 FIFA Dünya Kupası’nda oynanan Özbekistan-Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşılaşması, tribünlerde yaşanan skandal bir müdahaleyle gündeme oturdu. ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda, taraftarların açtığı Doğu Türkistan bayrağı FIFA adına görev yapan güvenlik personeli tarafından kaldırıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda oynanan Özbekistan-Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşılaşması, tribünlerde yaşanan skandal bir müdahaleyle gündeme oturdu. ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda, taraftarların açtığı Doğu Türkistan bayrağı FIFA adına görev yapan güvenlik personeli tarafından kaldırıldı.

İddialara göre, stadyumdaki güvenlik personeli yalnızca bayrağı zorla kaldırmakla kalmadı, bayrağı taşıyan taraftarı da stattan dışarı çıkardı. Müdahalenin gerekçesi olarak ise bayrağın "diğer gruplara karşı nefret unsuru oluşturabileceği" iddiası öne sürüldü.

Yaşanan bu haksızlığın ardından Doğu Türkistanlı kuruluşlar harekete geçerek FIFA’ya sert tepki gösterdi ve olayla ilgili derhal bir soruşturma açılması talebinde bulundu. Öte yandan, FIFA’nın Doğu Türkistan bayrağına yönelik dünya genelinde resmî bir yasağı veya yayımlanmış bir düzenlemesi bulunmuyor. Buna rağmen sahada uygulanan bu keyfi ambargoya karşı kurum yetkilileri sessizliğini koruyor ve henüz resmî bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu sansürcü tavrın ardından, Doğu Türkistan davasına ket vurmaya çalışan FIFA’nın önümüzdeki günlerde nasıl bir geri adım atacağı veya bu hukuksuzluğu nasıl savunacağı merakla bekleniyor.

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