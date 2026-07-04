Bütün dünya “Ne olur bize de verin” diyerek sıraya girdi! Türkiye o üründe Avrupa ve Rusya pazarını fethetti
Türkiye’nin kayısı başkenti Mersin Mut’ta bu sezon rekor seviyede üretim gerçekleşiyor; yaklaşık 250 bin tonluk hasat hedefi üreticinin yüzünü güldürüyor. Kalitesiyle uluslararası marketlerde rakipsiz olan Mut Kayısısı, Avrupa ve Rusya’dan gelen yoğun talep sayesinde rekor ihracat rakamlarına koşuyor. Ziraat Odası Başkanı, fiyatların arz-talep dengesine göre oturduğunu ve bölgenin bu yıl büyük bir ekonomik bereket yaşadığını belirtti.