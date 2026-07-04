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Bütün dünya "Ne olur bize de verin" diyerek sıraya girdi! Türkiye o üründe Avrupa ve Rusya pazarını fethetti

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Bütün dünya “Ne olur bize de verin” diyerek sıraya girdi! Türkiye o üründe Avrupa ve Rusya pazarını fethetti

Türkiye’nin kayısı başkenti Mersin Mut’ta bu sezon rekor seviyede üretim gerçekleşiyor; yaklaşık 250 bin tonluk hasat hedefi üreticinin yüzünü güldürüyor. Kalitesiyle uluslararası marketlerde rakipsiz olan Mut Kayısısı, Avrupa ve Rusya’dan gelen yoğun talep sayesinde rekor ihracat rakamlarına koşuyor. Ziraat Odası Başkanı, fiyatların arz-talep dengesine göre oturduğunu ve bölgenin bu yıl büyük bir ekonomik bereket yaşadığını belirtti.

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Foto - Bütün dünya "Ne olur bize de verin" diyerek sıraya girdi! Türkiye o üründe Avrupa ve Rusya pazarını fethetti

Mersin’in Mut ilçesinde yaklaşık 80 bin dekarlık alanda yetiştirilen, coğrafi işaret tescilli "Mut Kayısısı", bu sezon hem kalite hem de miktar açısından üreticisini memnun ediyor.

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Foto - Bütün dünya "Ne olur bize de verin" diyerek sıraya girdi! Türkiye o üründe Avrupa ve Rusya pazarını fethetti

Geçtiğimiz yıl 141 bin ton seviyesinde gerçekleşen üretimin, elverişli hava koşulları sayesinde bu yıl yüzde 75’in üzerinde bir artışla 250 bin tona çıkması bekleniyor.

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Foto - Bütün dünya "Ne olur bize de verin" diyerek sıraya girdi! Türkiye o üründe Avrupa ve Rusya pazarını fethetti

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, sezon başında 60-70 TL bandında seyreden fiyatların, hasat edilen bölgelerin çeşitlenmesi ve arzın artmasıyla doğal bir dengeye oturduğunu belirtti.

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Foto - Bütün dünya "Ne olur bize de verin" diyerek sıraya girdi! Türkiye o üründe Avrupa ve Rusya pazarını fethetti

İhracatçı İbrahim Çeşme ise ürün kalitesinin yüksekliği sayesinde Mut kayısısının Avrupa ve Rusya'daki büyük zincir marketlerde doğrudan yer bulduğuna dikkat çekerek, ilçenin uluslararası pazardaki rekabet gücünün güçlendiğini ifade etti.

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Foto - Bütün dünya "Ne olur bize de verin" diyerek sıraya girdi! Türkiye o üründe Avrupa ve Rusya pazarını fethetti

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