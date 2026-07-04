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Spor
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Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

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Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesinde yaz transfer dönemi devam ediyor. İşte yaz transfer döneminde şu ana kadar atılan tüm imzalar...

#1
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Bilal Bayazıt - 27 - Kaleci Eski kulübü: Kayserispor Yeni takımı: Samsunspor Bonservis bedeli: -

#2
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Konrad Michalak - 28 - Sol Kanat Eski kulübü: Panetolikos Yeni takımı: Eyüpspor Bonservis bedeli: -

#3
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Nathan Ake - 31 - Stoper Eski kulübü: Manchester City Yeni takımı: Fenerbahçe Bonservis bedeli: Henüz açıklanmadı

#4
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Samed Onur - 23 - Merkez Orta Saha Eski kulübü: Gençlerbirliği Yeni takımı: Samsunspor Bonservis bedeli: -

#5
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Kassoum Ouattara - 21 - Sol Bek Eski kulübü: Monaco Yeni takımı: Beşiktaş Bonservis bedeli: 8 Milyon Euro

#6
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Alex Matos - 21 - Merkez Orta Saha Eski kulübü: Sheffield United Yeni takımı: Göztepe Kiralama bedeli: -

#7
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Marcus Rafferty - 21 - Merkez Orta Saha Eski kulübü: Degerfors Yeni takımı: Kasımpaşa Bonservis bedeli: -

#8
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Makana Baku - 28 - Sol Kanat Eski kulübü: Atromitos Yeni takımı: Kocaelispor Bonservis bedeli: -

#9
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Thierry Karadeniz - 18 - Sol Kanat Eski kulübü: Köln U19 Takımı Yeni takımı: Trabzonspor Bonservis bedeli: -

#10
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Samet Akaydin - 32 - Stoper Eski kulübü: Rizespor Yeni takımı: Trabzonspor Bonservis bedeli: -

#11
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Metehan Mimaroğlu - 31 - Sol Kanat Eski kulübü: Gençlerbirliği Yeni takımı: Trabzonspor Bonservis bedeli: -

#12
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Melih Kabasakal - 30 - Ön Libero Eski kulübü: Gaziantep FK Yeni takımı: Trabzonspor Bonservis bedeli: 422 Bin Euro

#13
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Rayan Raveloson - 29 - Ön Libero Eski kulübü: Young Boys Yeni takımı: Amedspor Bonservis bedeli: 800 Bin Euro

#14
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

David Bates - 29 - Stoper Eski kulübü: Standard Liege Yeni takımı: Amedspor Bonservis bedeli: 500 Bin Euro

#15
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Ermal Krasniqi - 27 - Sol Kanat Eski kulübü: Sparta Prag Yeni takımı: Amedspor Bonservis bedeli: -

#16
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Zakaria Ariss - 22 - Sol Bek Eski kulübü: Bastia Yeni takımı: Rizespor Bonservis bedeli: -

#17
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Siaka Bakayoko - 21 - Stoper Eski kulübü: Amiens Yeni takımı: Rizespor Bonservis bedeli: 1 Milyon Euro

#18
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Amara Diouf - 18 - Sol Kanat Eski kulübü: - Yeni takımı: Fenerbahçe Bonservis bedeli: -

#19
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Andre Henrique - 24 - Santrafor Eski kulübü: Gremio Yeni takımı: Göztepe Bonservis bedeli: 1.5 Milyon Euro

#20
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Vedat Muriqi - 32 - Santrafor Eski kulübü: Mallorca Yeni takımı: Fenerbahçe Bonservis bedeli: 15.5 Milyon Euro

#21
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Matei Ilie - 23 - Stoper Eski kulübü: Cluj Yeni takımı: Kasımpaşa Bonservis bedeli: 500 Bin Euro

#22
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Fatih Kaya - 26 - Santrafor Eski kulübü: Wehen Wiesbaden Yeni takımı: Samsunspor Bonservis bedeli: -

#23
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Elson Mendes - 20 - Ön Libero Eski kulübü: Sochaux Yeni takımı: Kasımpaşa Bonservis bedeli: 900 Bin Euro

#24
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Noah Saviolo - 22 - Sol Kanat Eski kulübü: Vitoria Yeni takımı: Trabzonspor Bonservis bedeli: 8.5 Milyon Euro

#25
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Sidny Cabral - 23 - Sol Bek Eski kulübü: Benfica Yeni takımı: Trabzonspor Bonservis bedeli: 7 Milyon Euro

#26
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Sinclair Armstrong - 22 - Santrafor Eski kulübü: Bristol City Yeni takımı: Göztepe Bonservis bedeli: 1.75 Milyon Euro

#27
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Uğur Kaan Yıldız - 23 - Sağ Bek Eski kulübü: Göztepe Yeni takımı: Kocaelispor Bonservis bedeli: -

#28
Foto - Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler

Ruslan Malinovskyi - 33 - Merkez Orta Saha Eski kulübü: Genoa Yeni takımı: Trabzonspor Bonservis bedeli: -

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