Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesinde yaz transfer dönemi devam ediyor. İşte yaz transfer döneminde şu ana kadar atılan tüm imzalar...
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Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesinde yaz transfer dönemi devam ediyor. İşte yaz transfer döneminde şu ana kadar atılan tüm imzalar...
Bilal Bayazıt - 27 - Kaleci Eski kulübü: Kayserispor Yeni takımı: Samsunspor Bonservis bedeli: -
Konrad Michalak - 28 - Sol Kanat Eski kulübü: Panetolikos Yeni takımı: Eyüpspor Bonservis bedeli: -
Nathan Ake - 31 - Stoper Eski kulübü: Manchester City Yeni takımı: Fenerbahçe Bonservis bedeli: Henüz açıklanmadı
Samed Onur - 23 - Merkez Orta Saha Eski kulübü: Gençlerbirliği Yeni takımı: Samsunspor Bonservis bedeli: -
Kassoum Ouattara - 21 - Sol Bek Eski kulübü: Monaco Yeni takımı: Beşiktaş Bonservis bedeli: 8 Milyon Euro
Alex Matos - 21 - Merkez Orta Saha Eski kulübü: Sheffield United Yeni takımı: Göztepe Kiralama bedeli: -
Marcus Rafferty - 21 - Merkez Orta Saha Eski kulübü: Degerfors Yeni takımı: Kasımpaşa Bonservis bedeli: -
Makana Baku - 28 - Sol Kanat Eski kulübü: Atromitos Yeni takımı: Kocaelispor Bonservis bedeli: -
Thierry Karadeniz - 18 - Sol Kanat Eski kulübü: Köln U19 Takımı Yeni takımı: Trabzonspor Bonservis bedeli: -
Samet Akaydin - 32 - Stoper Eski kulübü: Rizespor Yeni takımı: Trabzonspor Bonservis bedeli: -
Metehan Mimaroğlu - 31 - Sol Kanat Eski kulübü: Gençlerbirliği Yeni takımı: Trabzonspor Bonservis bedeli: -
Melih Kabasakal - 30 - Ön Libero Eski kulübü: Gaziantep FK Yeni takımı: Trabzonspor Bonservis bedeli: 422 Bin Euro
Rayan Raveloson - 29 - Ön Libero Eski kulübü: Young Boys Yeni takımı: Amedspor Bonservis bedeli: 800 Bin Euro
David Bates - 29 - Stoper Eski kulübü: Standard Liege Yeni takımı: Amedspor Bonservis bedeli: 500 Bin Euro
Ermal Krasniqi - 27 - Sol Kanat Eski kulübü: Sparta Prag Yeni takımı: Amedspor Bonservis bedeli: -
Zakaria Ariss - 22 - Sol Bek Eski kulübü: Bastia Yeni takımı: Rizespor Bonservis bedeli: -
Siaka Bakayoko - 21 - Stoper Eski kulübü: Amiens Yeni takımı: Rizespor Bonservis bedeli: 1 Milyon Euro
Amara Diouf - 18 - Sol Kanat Eski kulübü: - Yeni takımı: Fenerbahçe Bonservis bedeli: -
Andre Henrique - 24 - Santrafor Eski kulübü: Gremio Yeni takımı: Göztepe Bonservis bedeli: 1.5 Milyon Euro
Vedat Muriqi - 32 - Santrafor Eski kulübü: Mallorca Yeni takımı: Fenerbahçe Bonservis bedeli: 15.5 Milyon Euro
Matei Ilie - 23 - Stoper Eski kulübü: Cluj Yeni takımı: Kasımpaşa Bonservis bedeli: 500 Bin Euro
Fatih Kaya - 26 - Santrafor Eski kulübü: Wehen Wiesbaden Yeni takımı: Samsunspor Bonservis bedeli: -
Elson Mendes - 20 - Ön Libero Eski kulübü: Sochaux Yeni takımı: Kasımpaşa Bonservis bedeli: 900 Bin Euro
Noah Saviolo - 22 - Sol Kanat Eski kulübü: Vitoria Yeni takımı: Trabzonspor Bonservis bedeli: 8.5 Milyon Euro
Sidny Cabral - 23 - Sol Bek Eski kulübü: Benfica Yeni takımı: Trabzonspor Bonservis bedeli: 7 Milyon Euro
Sinclair Armstrong - 22 - Santrafor Eski kulübü: Bristol City Yeni takımı: Göztepe Bonservis bedeli: 1.75 Milyon Euro
Uğur Kaan Yıldız - 23 - Sağ Bek Eski kulübü: Göztepe Yeni takımı: Kocaelispor Bonservis bedeli: -
Ruslan Malinovskyi - 33 - Merkez Orta Saha Eski kulübü: Genoa Yeni takımı: Trabzonspor Bonservis bedeli: -
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