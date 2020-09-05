İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 1000'i geçti

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1007'ye yükselirken vaka sayısı 128 bini aştı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 14 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1007'ye ulaştığı, 2 bin 349 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 128 bin 768'e çıktığı kaydedildi.

Hastalardan 439'unun durumunun ağır olduğu, 101 bin 478 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu, ölü sayısının artabileceğini belirtmişti.