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Aktüel İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 4 bini geçti
Aktüel

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 4 bini geçti

Kovid-19 kabinesi ülke genelinde 2 haftalık karantina uygulanmasını kabul etti, ancak kararın yürürlüğe girmesi için Meclisin onayı gerekiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:16:17 -
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 4 bini geçti

KUDÜS (AA) - İsrail'de son 24 saatte 4 bin 146 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 147 bini aştı, can kaybı da 1086'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 9 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1086'ya ulaştığı, 4 bin 146 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının da 147 bin 379'a çıktığı kaydedildi.

Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 482'sinin durumunun ağır olduğu, 111 bin 556 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 34 bin 737'ye ulaştı.

- Ülke genelinde karantina uygulanması gündemde

Günlük vaka sayılarındaki artış, ülke genelinde yeniden karantina uygulanmasını gündeme getirdi.

Kovid-19 kabinesi, 18 Eylül'den itibaren ülke genelinde 2 haftalığına karantina uygulanmasını kabul etti.

Karantina uygulamasının yürürlüğe girebilmesi için pazar günü İsrail Meclisinde yapılması beklenen oylamadan geçmesi gerekiyor.

Ülke genelinde karantina uygulanmasına karşı olduğunu dile getiren Maliye Bakanı Yisrael Katz, bu kararın ekonomiye 5,5 milyar dolardan fazla maliyeti olacağını söyledi.


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