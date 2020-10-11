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Aktüel İsrail'de karantinanın ardından pozitif vaka tespiti oranındaki düşüş sürüyor
Aktüel

İsrail'de karantinanın ardından pozitif vaka tespiti oranındaki düşüş sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-11 13:43:36 -
İsrail'de karantinanın ardından pozitif vaka tespiti oranındaki düşüş sürüyor

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan karantinanın ardından ülkedeki testlerde pozitif çıkma oranında düşüş gözleniyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 13 bin 387 test yapıldığı, bunların 887'sinin pozitif çıktığı belirtildi.

Böylece, 19 Eylül'de yüzde 15'e kadar yükselen pozitif sonuç oranının yüzde 6,6'ya düştüğü ifade edildi.

Bunun eylül başından bu yana en düşük oran olduğuna işaret edildi.

Öte yandan Kovid-19 tedavisi gören 12 hastanın daha yaşamını yitirmesinin ardından toplam ölü sayısının 1941'e yükseldiği ifade edildi.

Son verilerle toplam vaka sayısının 290 bin 3'e ulaştığı, 225 bin 926 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina uygulamasına gitmişti.


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