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Aktüel İsrail'de karantinanın ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı düştü
Aktüel

İsrail'de karantinanın ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı düştü

Son 24 saatte yapılan 44 bin 700 testin 4 bin 682'si pozitif çıkarken, 19 Eylül'de yüzde 15'e kadar yükselen pozitif çıkma oranının yüzde 10,5'e düştüğü açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:21:08 -
İsrail'de karantinanın ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı düştü

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan karantinanın ardından ülkedeki testlerde pozitif çıkma oranında düşüş gözleniyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 44 bin 700 test yapıldığı bunların 4 bin 682'sinin pozitif çıktığı belirtildi.

Böylece, 19 Eylül'de yüzde 15'e kadar yükselen Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 10,5'e düştüğü ifade edildi.

Öte yandan Kovid-19 tedavisi gören 31 hastanın daha yaşamını yitirmesinin ardından toplam ölü sayısının 1803'e yükseldiği ifade edildi.

Son verilerle birlikte toplam vaka sayısının 278 bin 932'ye ulaştığı, 215 bin 198 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

- Aktif vaka sayısı da düşüyor

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede geçen hafta 70 bini aşan aktif vaka sayısı da 61 bin 928'e kadar düştü.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina uygulamasına gitmişti.

Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu söz konusu karantinanın uzatılabileceği sinyalini vermişti.


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