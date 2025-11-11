İsrail’de insanlık ayaklar altında: Ben Gvir, Filistinli esirlerin 'idam kararını' tatlı dağıtarak kutladı
Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail yönetimi, bu kez de Filistinli tutukluların idam edilmesine kapı aralayacak tartışmalı bir adım attı. İsrail Parlamentosu’nda yapılan ilk oylamada, Filistinli mahkûmlara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısı ön kabul aldı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığı bilgilere göre, Genel Kurul’daki oturuma toplam 120 milletvekili katıldı. Tasarı, 39 milletvekilinin “evet”, 16 milletvekilinin “hayır” oyu ile ilk aşamayı geçti.
Skandal kararın ardından İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Meclis koridorlarında tatlı dağıtarak yasa tasarısının kabul edilmesini kutladı.
Ben-Gvir, daha önce defalarca Filistinli tutukluların idamına olanak sağlayacak bir yasa tasarısının kabul edilmesi için çağrıda bulunmuştu. İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, geçen hafta söz konusu tasarıyı kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açmıştı. Tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 oylamada kabul edilmesi gerekiyor.