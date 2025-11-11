  • İSTANBUL
Almanya’dan dev savunma hamlesi: 1 milyar euroluk helikopter anlaşması imzalandı

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Futbolda şike operasyonu! Müsabaka sonucunu etkileme suç mu? “Şike Suçu Nasıl Oluşur? Avukat Özer Alişan Ekren: Menfaat ve Kast Şart!”

Avrupa savunmasında yeni dönem: İngiltere ve Almanya’dan 2.000 km menzilli füze hamlesi!

Futbolda Bahis depremi! Hakem, Futbolcu ve yönetici Kamu görevlisi sayılır mı?

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!

Nijerya'dan Trump'a tepki

İnterpol devrede! Büyük isimler yanacak! Futbolda Flaş bahis skandalı

Türk dünyası kararlılığını dünyaya ilan etti: Bakan Tekin! Türkiye ile Malta arasında eğitimde iş birliği imzalandı!
Gündem

İsrail’de insanlık ayaklar altında: Ben Gvir, Filistinli esirlerin 'idam kararını' tatlı dağıtarak kutladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail yönetimi, bu kez de Filistinli tutukluların idam edilmesine kapı aralayacak tartışmalı bir adım attı. İsrail Parlamentosu’nda yapılan ilk oylamada, Filistinli mahkûmlara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısı ön kabul aldı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığı bilgilere göre, Genel Kurul’daki oturuma toplam 120 milletvekili katıldı. Tasarı, 39 milletvekilinin “evet”, 16 milletvekilinin “hayır” oyu ile ilk aşamayı geçti.

Skandal kararın ardından İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Meclis koridorlarında tatlı dağıtarak yasa tasarısının kabul edilmesini kutladı.

Ben-Gvir, daha önce defalarca Filistinli tutukluların idamına olanak sağlayacak bir yasa tasarısının kabul edilmesi için çağrıda bulunmuştu. İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, geçen hafta söz konusu tasarıyı kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açmıştı. Tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Aktüel

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. CHP camiasını sarsan iddialar söylüyor. ..
