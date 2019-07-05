İsrail'de gerilim tırmanıyor! İşte bölgeden son görüntüler
Terör devleti İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin öldürülmesi sonucu başlayan olaylarda gerilim tırmanıyor.05 Temmuz 2019 Cuma 15:21
İsrail'de geçtiğimiz pazar günü Etiyopya asıllı bir gencin polis tarafından vahşice katledilmesi sonrası başlayan protestolar devam ediyor.
Günlerdir süren protestolara katılan yüzlerce kişi, araç lastikleri yakarak, polis arabalarını ters çevirerek yaşanan katliama tepki gösterdi.
Bölgeden elimize ulaşan görüntülerde, sokağa inen halkın polisle çatıştığı görüldü.
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