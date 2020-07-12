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Teknoloji

İsrail'de dikkat çeken gelişme: İHA'yı İDA'ya entegre ettiler

İsrail’den Elbit Systems, mini insansız hava aracını Seagull insansız deniz aracına (İDA) entegre etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 23:23:00 -
İsrail'de dikkat çeken gelişme: İHA'yı İDA'ya entegre ettiler

Elbit Systems, Seagul insansız su üstü aracının denizaltı savunma harbi ve mayın karşı tedbir kabiliyetlerini geliştiriyor. Son haftalarda yapılan denemeler Seagull insansız deniz aracına, insansız hava aracının entegrasyonu ile ilgiliydi. Böylece insansız su üstü aracının istihbarat toplama kabiliyetleri artırılmış oldu.

Gemi konuşlu mini insansız hava aracı 15 kilograma kadar kalkış ağırlığına sahiptir. Mini İHA tarafından sağlanan görsel besleme, Seagull insansız su üstü aracının kara konuşlu kontrol istasyonuna ve donanma gemilerinin savaş yönetim sistemlerine iletilebilmektedir.

Seagull, denizaltı harbi için özel olarak tasarlanmış çok rollü bir araç olsa da aracın değiştirilebilir faydalı yük paketi, durumsal farkındalık sağlamak ve istihbarat toplanmasını kolaylaştırmak için elektronik harp ve elektro-optik / kızılötesi faydalı yüklerini içerebilmektedir.

Seagull; denizaltı savunma harbi, karşı tedbir, elektronik harp, deniz güvenliği görevlerini yerine getirebilmesine olanak sağlayan değiştirilebilir, modüler görev yükü paketi taşıyabilmektedir. Seagull, deniz kuvvetlerinin performansı artırarak insan yaşamı riskini azaltırken, tedarik ve işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor. Elbit Systems, geçtiğimiz yıl boyunca Seagull insansız su üstü aracına ilave sonar sistemleri ekledi ve bir HELRAS sonarını İsrail Donanması ile işbirliği içinde entegre etti. TRAPS çekili sonar için bir dizi deneme gerçekleştirerek denizaltı savunma harbi yetenekleri önemli ölçüde artırıldı.

Seagull, son yıllarda NATO deniz kuvvetleri ve Kraliyet Donanması HMS Ocean ile yürütülen çeşitli tatbikatlarda konuşlandırıldı.

Kaynak: Defence Türk

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