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Dünya İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü
Dünya

İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasının sürmesi ve koronavirüs sürecini yönetemediği gerekçesiyle 34 haftadır protesto ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 12:58:00 -
İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü

Ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen Netanyahu karşıtı gösterilerin en önemli adresi Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önü oldu.

İsrail bayraklarının yanı sıra siyah bayrakların taşındığı gösteride, ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu'yu henüz telefonla aramamasına atıfta bulunularak, "Hadi Biden, bizim zalimi ara" yazılı pankart dikkati çekti.

İstifaya çağırdılar

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı protestoda, "Bibi (Netanyahu) Evine Git" sloganları atıldı ve göstericilerden bazılarının "suç başbakanı" yazılı tişörtler giydiği görüldü.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

İsrail’de 8 ayı aşkın süredir COVID-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası gerekçesiyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

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