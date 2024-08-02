İsrail'de "belirsiz güvenlik durumu" nedeniyle cumartesi Tel Aviv'de gösteriler yapılmayacak

İsrail basınındaki haberlere göre, başkent Tel Aviv'deki hükümet karşıtı protestoların organizatörü olan grup, ülkedeki belirsiz güvenlik durumu nedeniyle bu hafta gösterilerin yapılmayacağını "güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmak istemediklerini" duyurdu.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

İsrail ordusunun, gelecek bir saldırıya karşı teyakkuz haline geçtiği bildirilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin "hem savunma hem saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu savunmuştu.

İsrail ordusu, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarılarında henüz bir değişiklik olmadığını paylaşırken ordudan gelecek uyarılara karşı dikkatli olmalarını istemişti.

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