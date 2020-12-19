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Dünya İsrail'de aşılama başlıyor: İlk Netanyahu vurdurdu
Dünya

İsrail'de aşılama başlıyor: İlk Netanyahu vurdurdu

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Sağlık Bakanı Edelstein'e, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:56:00 -
İsrail'de aşılama başlıyor: İlk Netanyahu vurdurdu

İsrail'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan Sheba Sağlık Merkezi'nde önce Başbakan Benyamin Netanyahu'ya ardından da Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapıldı.

Televizyondan canlı yayınlanan aşı uygulamasında Netanyahu, bu ayın sonunda 'milyonlarca' doz aşının İsrail'e geleceğini söyledi.

Tüm İsraillileri Kovid-19 aşısı olmaya çağıran Netanyahu, "Sizleri aşı olmaya teşvik etmek ve örnek teşkil etmek amacıyla ilk aşının bana ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapılmasını talep ettim" ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimi, Pfizer ve BioNTech'den 8 milyon doz Kovid-19 aşısı alınması için anlaşmaya varmıştı.

 

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