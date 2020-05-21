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İsrail’de anaokulu öğrencilerine karantina

İsrail’in çeşitli şehirlerinde bulunan anaokullarında korona virüs tespit edilmesinin ardından öğrenciler karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:39:59 -
İsrail’de anaokulu öğrencilerine karantina

İsrail’in çeşitli şehirlerinde bulunan anaokullarında korona virüs tespit edilmesinin ardından öğrenciler karantinaya alındı.


İsrail’in çeşitli kentlerinde bulunan anaokullarında korona virüs tespit edildi. Başkent Tel Aviv’in kuzeyindeki Yehuda Maccabi Caddesi’nde bulunan bir anaokulunda çalışan kişide korona tespit edildi. Testin pozitif çıkmasının ardından okulda bulunan yaklaşık 50 öğrenci karantinaya alındı.


Tel Aviv kentinin doğusunda bulunan Bney Brak kentinde ise bir asistana yapılan korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla anaokulundaki çocuklar ve personel karantinaya alındı. Burada kaç kişinin karantinaya alındığı ise açıklanmadı.


İsrail’in Rişon LeTsiyon kentinde ise bir öğretmenin korona testinin pozitif çıktığı ve okuldaki 20 öğrencinin karantinaya alındığı açıklandı. Öğrencilere test yapılacak.


İsrail’de korona virüsün toplam vaka sayısı 16 bin 670’e yükselirken, 279 kişi de hayatını kaybetti.

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