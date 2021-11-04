İsrail'de 3,5 yıl aradan sonra ilk kez yıllık bütçe kabul edildi

İsrail Meclisi, dün başlayan ve bu sabah erken saatlere kadar devam eden oturumda 2021 bütçesini görüştü.

Yapılan görüşmelerin ardından 609 milyar yeni İsrail şekeli (194 milyar dolar) tutarındaki 2021 bütçesi 120 sandalyeli Mecliste oylandı.

Oylamada, 59 hayır oyuna karşılık 61 evetle 2021 bütçesi kabul edildi. Böylece koalisyon krizleri ve erken seçimler nedeniyle Mart 2018'den bu yana genel bütçe ilk kez Meclisten onay aldı.

2021 bütçesinin kabul edilmesiyle az da olsa rahat nefes alan Başbakan Bennett, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır devam eden kaosun ardından, bir hükümet kurduk, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının üstesinden geldik, Tanrı'ya şükürler olsun İsrail için bütçeyi geçirdik." ifadelerini kullandı.

Oylamanın ardından milletvekillerinin dinlenmesi için oturuma ara verildi. İsrail Meclisinin 2022 bütçesini görüşmek üzere yeniden toplanması bekleniyor.

Bennett liderliğinde 8 partiden oluşan koalisyon hükümeti 2022 bütçesini de Meclisten geçirirse önündeki en büyük engellerden birini aşmış olacak.

Zira koalisyon hükümetinin 14 Kasım'a kadar 2022 bütçesini Meclisten geçirmesi gerekiyor, aksi takdirde hükümet yasal olarak dağılacak ve ülke yeniden erken seçime gitmek zorunda kalacak.

Gelecek yılın bütçesinin oylamasının gece saatlerinde ya da yarın sabah yapılması bekleniyor.