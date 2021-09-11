  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Müsiad’da nöbet değişimi
Teröristlerden Filistin'de hava saldırısı
AFAD'ın yeni başkanı belli oldu
Kütahya OSB’de 4 fabrika su altında kaldı
Dünya İsrail zulmü! Üstüne basıp ölmesini beklediler
Dünya

İsrail zulmü! Üstüne basıp ölmesini beklediler

İsrailli teröristler, Ortopedist Uz. Dr. Hazim Aljawlani'yi yaralıyken yere yatırıp üzerine bastı ve ölmesini bekledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 07:36:00 -

Eli kanlı İsrail askerleri Filistin'deki zulmüne bir yenisi daha ekledi. İsrailliler Ortopedist Uz. Dr. Hazim Aljawlani'yi acımasızca öldürdü.

Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde yaralı doktor elleri ters kelepçeli şekilde yüzüstü yerde yatarken, İsrail askerlerinin ise doktorun sırtına çıkarak ölümünü bekledikleri görülüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler Heyeti, bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bak gör anla Arap devletleri

Arap Birliği turkiyeyi kinayacagina bunları görse Türkiye olarak artık ummetcilik fikrinden vazgeçmeli çünkü Arapları yönetenler Avrupa'da Amerika'da yetişen insanlar bir söz var ben arapim ama Arap benden degil
  • Yanıtla

Ömer

Yamyamlar
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay