İsrail zulmü! Üstüne basıp ölmesini beklediler
İsrailli teröristler, Ortopedist Uz. Dr. Hazim Aljawlani'yi yaralıyken yere yatırıp üzerine bastı ve ölmesini bekledi.
Eli kanlı İsrail askerleri Filistin'deki zulmüne bir yenisi daha ekledi. İsrailliler Ortopedist Uz. Dr. Hazim Aljawlani'yi acımasızca öldürdü.
Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Söz konusu görüntülerde yaralı doktor elleri ters kelepçeli şekilde yüzüstü yerde yatarken, İsrail askerlerinin ise doktorun sırtına çıkarak ölümünü bekledikleri görülüyor.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler Heyeti, bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısında bulundu.