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Dünya İsrail zulmü! Bu kez Filistinli yaşlı adama saldırıp yaraladılar
Dünya

İsrail zulmü! Bu kez Filistinli yaşlı adama saldırıp yaraladılar

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’daki Aslanlı Kapı yakınında yaşlı bir Filistinliye saldırarak yere düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 21:54:00 -
İsrail zulmü! Bu kez Filistinli yaşlı adama saldırıp yaraladılar

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’daki Aslanlı Kapı yakınında yaşlı bir Filistinliye saldırdı. İsrail güçlerinin kendisini itmesi ile yere düşen adam hareketsiz kaldı.

İsrail güçleri Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki Aslanlı Kapı yakınında yaşlı bir Filistinliye saldırdı. İsrail güçlerinin kendisini itmesi ile yere düşen Ebubekir El-Şimi adlı yaşlı adam başını yere çarparak bilicini kaybetti.

Yaşlı adama çevredekiler yardım etti

Yerde hareketsiz şekilde kalan yaşlı adama çevredekiler yardım ederken, yaşlı adamın sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

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