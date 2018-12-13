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İsrail zorbalıkta sınır tanımıyor! Küstah Bakan suikast çağrısı yaptı

Terör devleti İsrail'in Kültür ve Spor Bakanlığı'nı yapan Miri Regev, haddini aşan ifadeler kullandı. Bununla da yetinmeyen küstah Bakan, Hamas liderleri için suikast çağrısı yaptı.

13 Aralık 2018 Perşembe 15:49
İsrail zorbalıkta sınır tanımıyor! Küstah Bakan suikast çağrısı yaptı

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev'den işgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsraillinin öldürüldüğü saldırının ardından Hamas liderlerine suikast çağrısı geldi.

Regev, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında bu sabah düzenlenen ve 2 İsraillinin ölümüne 2'sinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyla ilgili Hamas'ı suçladı.

Hamas liderlerine karşı suikast çağrısı yapan Regev, "Yılanın başını ezer ve Hamas liderlerini hedef alırsak terör örgütü oyunun kurallarının değiştiğini görecektir." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik tırmanıyor

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilim giderek artıyor.

Bu sabah Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında yol kenarında bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli de ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Ramallah kentinin giriş ve çıkışları kapattı.

Öte yandan sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildi.

Dün gece ise 9 Aralık'ta Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen ve 6 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi, İsrail güçlerince Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.

Yine dün gece Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:49
  1. Batı Şeria
  2. Doğu Kudüs
  3. Hamas
  4. Filistin
  5. İsrail

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