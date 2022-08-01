İsrail, zihinsel engelli Filistinliyi katletti!
Batı Şeria'da zihinsel engelli bir Filistinli, terörist İsrail güçlerince vurularak öldürüldü.
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlileri öldürmeye devam ediyor.
Son olarak, işgal altındaki Nablus şehri yakınlarında, 59 yaşındaki zihinsel engelli Filistinli Hüseyin Kavarik öldürüldü.
59 yaşındaki adamın 26 Temmuz günü bölgedeki bir kontrol noktasında vurulduğu, 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Hüseyin Kavarik'in sokaktan şişe ve metal kutu toplayarak ve bölge esnafından aldığı yardımlarla geçindiği belirtildi.
İsrail ordusu olayın soruşturulduğunu iddia etti.
İsrail güçlerinin Filistinlileri katlettiği olaylara ilişkin soruşturmalar büyük ölçüde İsrail askerlerinin lehine sonuçlanıyor.
Kaynak: Mepa News