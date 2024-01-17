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Dünya İsrail yüzünden kıtlık an meselesi! BM: saldırıda gıda, silah olarak kullanılıyor! Hukuk savunucuları, Batı nerede...
Dünya

İsrail yüzünden kıtlık an meselesi! BM: saldırıda gıda, silah olarak kullanılıyor! Hukuk savunucuları, Batı nerede...

Yeniakit Publisher
2024-01-17 22:46:00 -
İsrail yüzünden kıtlık an meselesi! BM: saldırıda gıda, silah olarak kullanılıyor! Hukuk savunucuları, Batı nerede...

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri alçak planı açıkladı: İsrail’in, Gazze’nin gıda sistemini yok ettiğini ve gıdayı Filistinlilere karşı silah olarak kullandığını bildirdi.

BM ÖZEL RAPORTÖRLERİNE GÖRE İSRAİL, GAZZE’NİN GIDA SİSTEMİNİ YOK EDİYOR VE GIDAYI FİLİSTİNLİLERE KARŞI SİLAH OLARAK KULLANIYOR.

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, İsrail’in, Gazze’nin gıda sistemini yok ettiğini ve gıdayı Filistinlilere karşı silah olarak kullandığını bildirdi.

BM raportörleri, İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de gıda ile ilgili yaşanan duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının 100 günü aştığı hatırlatılarak, “Sivil halkın tamamının bu kadar hızlı ve tamamen aç kalması eşi benzeri olmayan bir olay. İsrail, Gazze’nin gıda sistemini yok ediyor ve gıdayı Filistinlilere karşı silah olarak kullanıyor.” ifadeleri yer aldı. Gazze’deki insanların, dünya genelinde kıtlık ve felaket derecede açlık çekenlerin yüzde 80’ini oluşturduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun, İsrail’in bombardıman ve kuşatmasının devam ettiği Gazze Şeridi’nde eşi benzeri olmayan bir insani krize yol açtığı belirtildi. Açıklamada, “Şu anda Gazze’deki herkes aç. Nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor, yiyecek ve içilebilir su bulmakta zorlanıyor. Gazze için kıtlık an meselesi” ifadeleri yer aldı.

2,2 milyon kişi kıtlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi’nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’de mevcut gıda sıkıntısı nedeniyle yaşanan krize ilişkin açıklama yaptı. Gazze’de 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekilen açıklamada, 378 bin kişinin Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre “felaket” olarak adlandırılan 5. seviye açlıkla yüz yüze olduğu belirtildi. Açıklamada, 939 bin kişinin ise acil durum seviyesi olarak bilinen 4. derece açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.
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