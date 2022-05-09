'İsrail yurtdışındaki Hamas liderlerine suikast düzenlemeye hazırlanıyor!'

Hamas’ın, Ortadoğu ve Avrupa’daki istihbarat servisleri tarafından olası saldırılar konusunda uyarıldığına inanılıyor.

Filistinlilerin Mart ortasından bu yana ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda en az 19 İsrailli öldürüldü.

Ultra Ortodoks Yahudilerin yoğun olduğu Elad şehrinde geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen balta ve bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Saldırıyı düzenlediği bildirilen iki Filistinli genç, Elad yakınlarındaki bir ormanda yakalandı.

İsrailli yetkililere göre, Nisan ayında Batı Şeria’da bulunan bir Yahudi yerleşim biriminde bir güvenlik görevlisinin vurulması, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) ‘terörist grup’ olarak tanımladığı Hamas ile doğrudan bağlantılıydı.

İsrail, Hamas hareketini saldırılar planlayarak ‘bireysel’ olarak hareket eden Filistinlileri kışkırtmakla suçluyor.

İstihbarat kaynakları, İsrail’in Mayıs 2021’de Gazze’deki savaşı sona erdiren ateşkese olan taahhüdünden bir yıl sonra ‘açık bir mesaj’ vermek istediğini vurguladı.

Başbakan Naftali Bennett, dün kabine toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail’in teröre karşı savaşta yeni bir aşamaya girdiğini ve acil durumlarda görevlendirilecek bir sivil ulusal muhafız birimi oluşturulacağını söyledi.

Bennett, “Hükümetin ana hedefi İsrail vatandaşlarının kişisel güvenliğini sağlamak” diye ekledi.

Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas’ın, sosyal medya hesapları aracılığıyla Batı Şeria’daki Filistinlilere, ‘Mescid-i Aksa’ya saygısızlık yapan’ İsraillilere saldırma çağrısı yaptığı iddia ediliyor.

İsrail’de son zamanlarda saldırı düzenleyen Filistinlilerden bir kısmı, ‘Mescid-i Aksa’nın intikamını almak için’ yola çıktıklarını söyledi.

Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya es-Sinvar, hafta sonu silahlanma çağrısı yaparak, “Silahı olan herkes hazır olsun. Eğer silahınız yoksa, palanızı, baltanızı veya bıçağınızı alın” dedi.

Hamas hareketinden bazı yetkililer, Elad şehrinde düzenlenen saldırıya övgüde bulanarak, ‘kahramanca bir operasyon’ olarak nitelendirdi, ancak sorumluluğu üstlenmedi.

İsrail’de Sinvar’ı öldürerek ‘Hamas’ın kafasını koparma’ yönünde artan çağrılar var, ancak suikast timlerinin Hamas liderlerinden hangisini hedef alabileceği net değil.

Analistler, liderlere karşı Filistin’de herhangi bir suikastin olası olmadığına, çünkü bunun İsrail şehirlerine yönelik roket saldırılarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Şarku’l Avsat’ın The Times’tan aktardığı habere göre, göre, suikastların Hamas’ın üst düzey üyelerinin yaşadığı ve çalıştığı ülkelerde gerçekleşmesi muhtemel.

Batı Şeria’daki gizli askeri ağları yöneten Salah el-Aruri, ağların finansmanından sorumlu Zaher Cabarin ile birlikte bir hedef olabilir.

İsrail’in, 2010 yılında Dubai’de öldürülen Mahmud el-Mabhuh, 2016’da Tunus’ta öldürülen drone uzmanı ve uçak mühendisi Muhammed ez-Zevvari ve 2018’de Malezya’da öldürülen füze mühendisi Fadi el-Batş gibi son yıllarda Hamas’tan birkaç isme suikast düzenlediğine inanılıyor.

Geçen yıl patlak veren savaşta İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında en az 256 Filistinli, Hamas’ın sivil bölgelere attığı roketlerde 16 İsrailli hayatını kaybetmişti.

İsrailli yetkililere göre, Hamas bu yıl roket saldırılarından vazgeçerek, bireysel saldırılar düzenlemeyi tercih etti.

İran’ın Mescid-i Aksa’daki çatışmalara roket atarak karşılık verme çağrılarına rağmen, bu bireysel eylemler geçen hafta sona eren Ramazan ayı boyunca devam etti.

Taktik değiştiren Hamas’ın İsrail ile yeni bir savaşa girmekten çekindiğine inanılıyor.