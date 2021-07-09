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İsrail Yüksek Mahkemesi'nden kritik karar
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Dünya İsrail Yüksek Mahkemesi'nden kritik karar
Dünya

İsrail Yüksek Mahkemesi'nden kritik karar

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2018 yılında kabul edilen ve ayrımcı olduğu yönünde eleştirilen 'Yahudi ulus devlet yasası'nın yürürlükten kaldırılmasına yönelik talepleri kabul etmedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 05:20:00 -
İsrail Yüksek Mahkemesi'nden kritik karar

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, kararda ulus devlet yasasının 'gelecekteki anayasanın bir parçası olduğu' ifade edildi.

Kararda, yasanın 'devlete yönelik' olduğu vurgusu yapılırken, mahkemenin 10 üyesi söz konusu yasanın yürürlükten kaldırılmaması yönünde oy kullandı, 1'i de aleyhte görüş bildirdi.

İsrail parlamentosunda 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen 'Yahudi ulus devlet' yasası iki farklı vatandaş modelini öngörüyor.

Yasayla ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş olarak kabul edildiği yönünde eleştiriler öne sürülüyor.

Uygulamadaki ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıkarılmış, ülkenin tek resmi dili İbranice kabul edilmişti.

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