İsrail yine Suriye'yi vurdu
İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın kuzey sınırına yakın konumdaki Suriye şehri Hums'un kırsalına hava saldırıları düzenlediği açıklandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail jetlerinin Lübnan'ın Akdeniz kıyı şehir Trablusşam'dan gece yarısı 03.00 sularında Hums'a doğru füzeler ateşlediğini bildirdi.
SANA saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini aktardı, bazı İsrail füzelerinin havada imha edildiğini kaydetti.
Yerel kaynaklar ise Suriye ordusuna ait Şayrat hava üssünün vurulduğu bilgisini veriyor.
İsrail medyası, hava saldırısında İran Devrim Muhafızları üyelerinin kaldığı çok katlı bir binanın hedef alındığını yazdı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise, Hums'un merkezinde birçok patlama gerçekleştiği görüldü. Yanı sıra, El Hamra Caddesi'nde bazı binaların hasar aldığı da yine sosyal medyada paylaşıldı.
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Suriye iç savaşı boyunca İran yanlısı milislere yüzlerce hava saldırısı gerçekleştiren İsrail, son haftalarda saldırılarını artırdı. Özellikle 2023'ün son günlerinde İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün Suriye temsilcisi general Rıza Musevi'nin vurulması, bir kırılma noktasıydı.