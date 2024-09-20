İsrail Lübnan'ı yine vurdu
Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. İsrail, Lübnan'ı tekrar vurdu. Can kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in hava saldırılarında ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel ve Kefr Kila bölgelerinin hedef alındığı belirtildi. İsrail'in saldırılarında can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
DÜN AKŞAM DA BOMBALADILAR
Saldırılara ilişkin Lübnan makamlarından ve İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı. Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması sonucu İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden gerilim daha da tırmanmıştı. İsrail ordusu, dün de Lübnan'ın güneyindeki bölgelere 2 ayrı "geniş çaplı" hava saldırıları düzenlemişti.